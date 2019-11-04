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Зарплаты украинских арбитров не соответствуют уровню, но основная проблема не в этом, – Лучи

16:31 63 Читати українською
Зарплаты украинских арбитров не соответствуют уровню, но основная проблема не в этом, – Лучи
Лучано Лучи / Фото из открытых источников

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поделился мнением относительно текущего положения украинских судей.

"Есть молодые арбитры, которые могут заменить тех, кто уйдет. Также есть чемпионат Первой лиги. И в этом году он очень сложный, ведь сразу восемь команд борются за выход в Премьер-лигу.

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Сейчас зарплаты арбитров не соответствуют уровню. Они и не плохие и не хорошие. Но основная причина наших проблем не в этом. Подготовка проводится независимо от финансирования. Арбитры достаточно амбициозны как люди", – рассказал Лучи в эфире программы Великий футбол.

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Напомним, ранее генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил, что зарплата арбитра УПЛ составляет 12 тысяч гривен.

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