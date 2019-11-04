Зарплаты украинских арбитров не соответствуют уровню, но основная проблема не в этом, – Лучи

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поделился мнением относительно текущего положения украинских судей.

"Есть молодые арбитры, которые могут заменить тех, кто уйдет. Также есть чемпионат Первой лиги. И в этом году он очень сложный, ведь сразу восемь команд борются за выход в Премьер-лигу.

Динамо – Шахтер: Лучи прокомментировал судейство Копиевского в матче Кубка Украины

Сейчас зарплаты арбитров не соответствуют уровню. Они и не плохие и не хорошие. Но основная причина наших проблем не в этом. Подготовка проводится независимо от финансирования. Арбитры достаточно амбициозны как люди", – рассказал Лучи в эфире программы Великий футбол.

Лучи назвал дату официального дебюта VAR в матчах УПЛ

Напомним, ранее генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил, что зарплата арбитра УПЛ составляет 12 тысяч гривен.