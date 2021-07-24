"В прошлом сезоне расходная часть нашего бюджета была на уровне 27-28 миллионов гривен. И где-то 12 млн была доходная часть. Завершили сезон мы с показателями около 35 млн гривен. На это повлияли результаты команды. Игроки Вереса получили рекордные премиальные за всю историю клуба. Это также является большим стимулом.

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Мы ставили задачу выйти в УПЛ за два года, а вышли за один. В финансовом плане мы сэкономили деньги за счет этого. Бюджет для первой лиги был достаточным, выше среднего. У команды было все, что надо – сборы в Турции, тренировки на качественных полях и так далее.

Доходная часть бюджета в новом сезоне вырастет, но в два раза вырастает и расходная часть. Зарплаты и премии футболистов увеличатся в пять раз. Ожидаем 75 миллионов гривен расходного бюджета. И это точно не самый большой бюджет в Украине, ниже среднего по УПЛ. Исходим из тех реалий, что есть", – сказал Надеин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Верес повысился в классе по итогам сезона Первой лиги. Уже 24 июля подопечные Юрия Вирта стартуют в УПЛ матчем Колоса.

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