Зарплата Забарного в ПСЖ может вырасти почти вдвое – во Франции раскрыли подробности
Защитник ПСЖ Илья Забарный имеет шанс увеличить свои доходы во время пребывания во Франции.
Илья Забарный летом подписал контракт с ПСЖ до 2030 года. Парижане будут платить украинцу зарплату в размере 4,5 миллиона евро в год.
Луис Энрике ошеломил решением по Забарному – французские СМИ об основе ПСЖ на матч с Марселем
Как сообщает Sportune, Забарный может увеличить свой доход до восьми миллионов евро за счет различных индивидуальных и командных бонусов, которые предусмотрены контрактом. Например, игроки ПСЖ получают бонус за лояльность клуба.
Напомним, Забарный отыграл за ПСЖ в четырех матчах во всех турнирах.
