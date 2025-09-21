Защитник ПСЖ Илья Забарный имеет шанс увеличить свои доходы во время пребывания во Франции.

Илья Забарный летом подписал контракт с ПСЖ до 2030 года. Парижане будут платить украинцу зарплату в размере 4,5 миллиона евро в год.

Луис Энрике ошеломил решением по Забарному – французские СМИ об основе ПСЖ на матч с Марселем

Как сообщает Sportune, Забарный может увеличить свой доход до восьми миллионов евро за счет различных индивидуальных и командных бонусов, которые предусмотрены контрактом. Например, игроки ПСЖ получают бонус за лояльность клуба.

Напомним, Забарный отыграл за ПСЖ в четырех матчах во всех турнирах.

