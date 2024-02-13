Зарплата 5400 грн, первое авто и поцелуй в 14 лет – признания игрока молодежной сборной Украины
Защитник Полесья и молодежной сборной Украины Артем Смоляков стал участником блиц-опроса на футбольные и не только темы.
Левый защитник третьей команды УПЛ, который в 2023 году дебютировал за молодежную сборную Украины, заполнил анкету специально для сайта YeSport.
Лучший отдых? Буковель, Украина.
Бренд одежды: NIKE.
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Первый автомобиль: Skoda A5.
Первая зарплата: 5400 гривен.
В каком возрасте был первый поцелуй: 14 лет
Социальная сеть: Telegram
Отдать ассист или забить гол: голевой пас.
Любимый футболист: Месси.
Стадион: Днепр-Арена, а сыграть – на Камп Ноу.
Самое обидное поражение: ЛНЗ – Ингулец (2:1)
Против кого тяжелее всего играть: Андрей Близниченко, Верес
Если бы не футбол, то был бы: стримером.
Любимая жизненная цитата/девиз: Чтобы все было, а мне за это ничего не было.
Напомним, 20-летний защитник перешел в Полесье из Ингульца летом 2023-го. За первую часть сезона УПЛ 2023/24 Артем сыграл за команду Юрия Калитвинцева 16 матчей, забил 1 гол.
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