Защитник Полесья и молодежной сборной Украины Артем Смоляков стал участником блиц-опроса на футбольные и не только темы.

Левый защитник третьей команды УПЛ, который в 2023 году дебютировал за молодежную сборную Украины, заполнил анкету специально для сайта YeSport.

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В каком возрасте был первый поцелуй: 14 лет

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Отдать ассист или забить гол: голевой пас.

Любимый футболист: Месси.

Стадион: Днепр-Арена, а сыграть – на Камп Ноу.

Самое обидное поражение: ЛНЗ – Ингулец (2:1)

Против кого тяжелее всего играть: Андрей Близниченко, Верес

Если бы не футбол, то был бы: стримером.

Любимая жизненная цитата/девиз: Чтобы все было, а мне за это ничего не было.

Напомним, 20-летний защитник перешел в Полесье из Ингульца летом 2023-го. За первую часть сезона УПЛ 2023/24 Артем сыграл за команду Юрия Калитвинцева 16 матчей, забил 1 гол.

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