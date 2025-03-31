Хавбек Полесья Александр Андриевский поделился деталями о своей заработной плате и самом большом штрафе в карьере.

Игрок житомирского Полесья Александр Андриевский дал ответы на интересные вопросы анкеты для YeSport.

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Экс-полузащитник сборной Украины рассказал о своей первой зарплате.

"Точно не помню, где-то 300 грн. Если первый контракт, то – 400$. Самый большой штраф? Помню последний – 50$", – ответил 30-летний хавбек.

Напомним, что Андриевский начал свою карьеру в структуре харьковского Металлиста, после чего в 2015 году перешел в Динамо. В столичном клубе он провел почти 10 лет с перерывами на аренды в Черноморец и Зарю. А уже в 2025 году Александр присоединился к Полесью, за которое уже сыграл 4 матча.

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