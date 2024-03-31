Зарплата 1800 грн, первое авто и любимый клуб – эксклюзив от игрока Колоса с опытом выступлений в Италии
Экс-хавбек Черноморца, Александрии и ряда других клубов, который сейчас принадлежит Колосу, стал участником блиц-опроса на футбольные и не только темы.
Опорный полузащитник Колоса, который успел поиграть за итальянские Абано и Портуэнсе, заполнил анкету специально для YeSport.
Любимый город: Винница. Это мой родной город, в котором я родился и рос.
Книга/фильм: "Богатый папа, бедный папа".
Песня: Геля Зозуля – "Цвет музыки" (Kava Remix).
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Первая зарплата: 1800 гривен.
Первое авто: Skoda Fabia.
Коронное блюдо: Паста.
Бренд одежды: Nike.
Активный или пассивный отдых: Зависит от настроения.
Место отдыха: Если активный, то прогулка по парку, горы или море. Если пассивный – дома.
Эталон женской красоты: Моя жена и моя мама.
Сделать или получить подарок: Сделать.
Как жена оценила бы твой стиль: Думаю, что 10 из 10. Это при условии, если не учитывать спортивные костюмы. Она не сильно любит, когда надевает что-то нарядное, а я в спортивном (Улыбается).
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Посмотреть с ребятами футбол или фильм дома с любимой: Фильм с женой. Если друзья предложат футбол – она не будет против, чтобы я сходил и развеялся.
Топ-3 места для свиданий: Прогулка у моря, ужин в ресторане, посещение кино.
Самый романтичный поступок: Предложение на берегу моря.
Самая памятная дата: 07.08.2023 (дата свадьбы, – YeSport).
Самый любимый комплект игровой формы: Черная форма Колоса.
Эталон стиля среди игроков УПЛ: Такого нет, смотрю на игроков из топ-чемпионатов.
У кого самый лучший юмор в команде: Милько, Емец, Черноморец.
Кто лучше всего в Колосе танцует: Этого еще не видел (Улыбается).
Самая памятная победа: В прошлом сезоне в матче против Динамо на выезде (3:2).
Самое обидное поражение: Каждое поражение обидное. Но первое, которое вспоминается – это против Кривбасса на выезде, когда на последней минуте матча мы пропустили.
Самый сложный соперник на твоей позиции: Судаков, Крыськив.
Месси или Роналду: Месси.
ЧМ или ЛЧ: Чемпионат мира.
Отдать голевой пас или забить гол: Забить гол.
Топ-3 спортсмена, от которых фанатеешь: Месси, Френки Де Йонг, Вальверде.
Любимый футбольный клуб: Барселона.
Желанный стадион: Камп Ноу.
Если не футбол, то был бы: Бизнесменом, направление криптовалюты (говорит в шутку и улыбается, – YeSport).
Сильная/слабая сторона, или что бы хотел проработать в своем характере: Жена говорит, что я идеален. Я ей доверяю (Улыбается).
Цитата-девиз по жизни: "Шаг за шагом".
Напомним, 28-летний полузащитник присоединился к Колосу летом 2023 года и провел за ковалевцев 20 матчей в этом сезоне (1 ассист). Успел поиграть за Ниву Винница, Металлист 1925, Ниву Тернополь, Кремень, Александрию, Черноморец, а в Италии – за Абано и Портуэнсе (Серия D).
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