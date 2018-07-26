toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Заря заявила полузащитника Казакова на сезон УПЛ 2018/19

23:08 25 Читати українською
Заря заявила полузащитника Казакова на сезон УПЛ 2018/19
Максим Казаков / соцсети

Луганская Заря заявила на сезон УПЛ 2018/2019 экс-хавбека Динамо Максима Казакова.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что полузащитник Максим Казаков заявлен за луганскую Зарю на сезон 2018/2019.

"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити

Экс-футболист Динамо будет выступать за луганчан под 48-м номером.

В 1 туре Заря дома минимально переиграла Мариуполь (2:1).

Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

Теги
УПЛ Максим Казаков Максим Казаков Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
50
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук