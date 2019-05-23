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Заря задолжала Коринтиансу за Паулинью

23 мая 16:30 149 Читати українською
Заря задолжала Коринтиансу за Паулинью
Сергей Рафаилов / Xsport

Луганская Заря имеет долг перед бразильским Коринтиансом из-за форварда Паулинью, ранее защищавшего цвета обоих клубов.

Луганчане должны около 220 тысяч евро, сообщает Meu Timao.

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По информации издания, именно такую сумму Заря должна выплатить в качестве платежа солидарности за воспитание игрока Коринтиансом. Вингер Паулинью находился в структуре "мушкетеров" в 2011-2015 гг. и дебютировал на профессиональном уровне именно в родном клубе.

В январе 2016-го он стал игроком Зари в статусе свободного агента и провел в УПЛ два года (40 матчей, 4 гола). Зимой прошлого года он перебрался в софийский Левски.

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