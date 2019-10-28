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Заря выставила четырех игроков на трансфер

15:00 195 Читати українською
Заря выставила четырех игроков на трансфер
Сергей Рафаилов / фото: ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о трансферных планах клуба на следующую зиму.

"Урата, Матеус, Фелипе и Иванович на контракте с Зарей. Они тренируются с дублем и уходить никуда не хотят. Игроки выставлены на трансфер, надеюсь в это трансферное окно клуб покинут.

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Если Силас и Рафаэль потребуются главному тренеру, то могут вернуться. Все зависит от игроков. Мы готовы некоторых наших футболистов отдать в аренду. Некоторые из них уже в аренде. Вопрос в том, хотят ли их брать.

Вопрос о приглашении Евгения Хачериди в наш клуб даже не рассматривался", – приводит слова Рафаилова официальный сайт Зари.

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