Заря выставила четырех игроков на трансфер

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о трансферных планах клуба на следующую зиму.

"Урата, Матеус, Фелипе и Иванович на контракте с Зарей. Они тренируются с дублем и уходить никуда не хотят. Игроки выставлены на трансфер, надеюсь в это трансферное окно клуб покинут.

Суркис: Леднева и Русина обязательно заберем в Динамо

Если Силас и Рафаэль потребуются главному тренеру, то могут вернуться. Все зависит от игроков. Мы готовы некоторых наших футболистов отдать в аренду. Некоторые из них уже в аренде. Вопрос в том, хотят ли их брать.

Вопрос о приглашении Евгения Хачериди в наш клуб даже не рассматривался", – приводит слова Рафаилова официальный сайт Зари.

"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"