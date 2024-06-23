В воскресенье, 23 июня, Заря вышла из отпуска, сообщает официальный сайт луганчан.

Динамо официально вышло из отпуска – команда начала тренировки со звездным пополнением

Луганская команда прошла медосмотр и начала тренировочный процесс. Следующие несколько дней команда будет работать в Киеве, а во вторник, 25 июня, отправится на сборы в Словению, где будет базироваться в городе Рогашка Слатина.

Отмечается, что в планах "черно-белых" проведение 5-6 товарищеских матчей. Первый состоится уже 2 июля против венгерского МТК (Будапешт).

На сборах в Словении к команде присоединятся легионеры. Исключением станет лишь форвард Эдуардо Герреро, который приедет в расположение клуба позже, ведь вместе со сборной Панамы участвует на Кубке Америки.

Напомним, по итогам прошлого сезона Заря финишировала в турнирной таблице УПЛ десятой, впервые за много лет не попав в еврокубки.

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