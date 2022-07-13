Товарищеский матч

Легионовия – Заря – 1:4

Голы: ?, 5 – Снурницын, 1, Лунев, 43, Чурко, 52, Безбородько, 66

Заря легко справилась с представителем третьей лиги Польши. Уже на 1-й минуте луганчане повели в счете после розыгрыша углового, но Легионовия быстро отыгралась. Перед перерывом Лунев снова вывел Зарю вперед классным ударом со штрафного.

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Во втором тайме на поле вышел Денис Безбородько, прибывший в лагерь команды на просмотр. Экс-форвард Десны (7 голов в прошлом УПЛ) вторую часть сезона 2021/22 отыграл в Венгрии за Дьёрмот, а сейчас является свободным агентом. 28-летний нападающий забил сам и отдал голевой пас на Чурко, выкатив на пустые ворота.

Именно гол Дениса поставил точку в матче – первая победа Зари под руководством Патрика ван Леувена.

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