"Мужики" завершили работу за рубежом и будут готовиться к возобновлению сезона уже в Запорожье.

Заря присоединилась к когорте команд, которые закончили подготовку в Турции и успешно вернулись на родину.

Заря одержала волевую победу в заключительном спарринге, обыграв Динамо Тбилиси

Сегодня утром подопечные Виктора Скрипника прибыли в Запорожье. Воскресенье будет у игроков выходным днем, а уже с понедельника "черно-белые" начнут тренировочный процесс перед рестартом сезона, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Всего на сборах луганчане провели 7 спаррингов – дважды победили, трижды сыграли вничью и еще два раза раза проиграли. Разница забитых и пропущенных голов 10-10.

Первый официальный поединок второй части сезона Заря проведет в субботу, 13-го февраля, на "Славутич-Арене". Соперником "черно-белых" будет черниговская Десна. Начало встречи в 14:00.

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