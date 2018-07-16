Заря вернулась со сбора

Луганская Заря вернулась в Украину из Словении, где провела летний сбор.

Заря завершила сбор в словенском городе Птуй и вернулась в Украину, сообщает официальный сайт клуба.

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Луганчане были в Словении в течение двух недель, тренировались в двухразовом режиме и провели 5 контрольных матчей.

После непродолжительного отдыха команда начнет подготовку к матчу 1 тура УПЛ против Мариуполя и войдет в недельный тренировочный цикл.

Сам поединок состоится 22 июля в 14:00.