Ветеран Зари Артем Громов и голкипер Заури Махарадзе вернулись к полноценным тренировкам в основной группе команды, сообщает луганский клуб на официальной странице в Twitter.

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30-летний Громов пропустил около месяца, а Махарадзе получил повреждение еще в июле.

Напомним, уже 5 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря – АЕК, начало в 22:00. Пока луганчане находятся на последней строчке группы G без зачетных баллов.

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