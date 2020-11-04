Заря вернула из лазарета двух ключевых игроков перед матчем Лиги Европы
20:08 - Читати українською
Хорошие новости поступили от врачей луганского клуба.
Ветеран Зари Артем Громов и голкипер Заури Махарадзе вернулись к полноценным тренировкам в основной группе команды, сообщает луганский клуб на официальной странице в Twitter.
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30-летний Громов пропустил около месяца, а Махарадзе получил повреждение еще в июле.
Напомним, уже 5 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря – АЕК, начало в 22:00. Пока луганчане находятся на последней строчке группы G без зачетных баллов.
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