toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Заря ведет переговоры с Динамо по продлению аренды Тимчика

22:55 29 Читати українською
Заря ведет переговоры с Динамо по продлению аренды Тимчика
Александр Тымчик / Соцсети

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал об усилении некоторых позиций команды.

"У Виктора Скрипника есть пожелания укрепить некоторые позиции. У нас закончился арендный контракт с Тимчиком, но мы ведем переговоры с Динамо. Эта позиция требует усиления.

Тымчик вернется в Динамо и будет конкурировать за место в основном составе

Есть вопрос относительно центральных защитников. Должна быть ротация, ведь возможны травмы. Хотелось бы и забивного нападающего. Но это желание тренера любой команды", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, 22-летний защитник Александр Тымчик принадлежит киевскому Динамо, но последние полтора года провел в аренде в луганской Заре.

Михайличенко и Леднев вернутся из Зари в Динамо в декабре

К слову, в сезоне, который закончился, Тымчик сыграл за луганскую команду 28 матчей во всех турнирах, где правый защитник забил гол и отдал 2 результативные передачи.

blog_ava
Азар представлен в футболке Реала – больше фанов на Бернабеу собрал лишь Роналду
22:02
859
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Сергей Рафаилов Александр Тымчик Александр Тымчик Трансферы Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
38
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук