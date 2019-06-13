Заря ведет переговоры с Динамо по продлению аренды Тимчика

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал об усилении некоторых позиций команды.

"У Виктора Скрипника есть пожелания укрепить некоторые позиции. У нас закончился арендный контракт с Тимчиком, но мы ведем переговоры с Динамо. Эта позиция требует усиления.

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Есть вопрос относительно центральных защитников. Должна быть ротация, ведь возможны травмы. Хотелось бы и забивного нападающего. Но это желание тренера любой команды", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, 22-летний защитник Александр Тымчик принадлежит киевскому Динамо, но последние полтора года провел в аренде в луганской Заре.

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К слову, в сезоне, который закончился, Тымчик сыграл за луганскую команду 28 матчей во всех турнирах, где правый защитник забил гол и отдал 2 результативные передачи.