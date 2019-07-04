Заря в товарищеском матче сыграла вничью с Хайдуком – за луганчан забил потенциальный новичок

Заря встречалась с хорватским Хайдуком в товарищеском матче. Поединок завершился мировой 1:1.

Товарищеский поединок

Заря – Хайдук – 1:1

Голы: Абу Ханна, 51 – Симич, 40

Заря разгромила Шкендию в спарринге

Состав Зари: Заури Махарадзе (игрок на просмотре), Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Джоэль Абу Ханна (Емец), Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Арвеладзе), Владислав Кабаев (Будковский), Артем Громов (Шалфеев).

Заря встречалась с хорватским Хайдуком в товарищеском матче. Соперник украинцев вышел вперед в конце первого тайма, после розыгрыша углового. Зато в начале второй половины встречи 21-летний немец, который находится в Заре на просмотре, Абу Ханна восстановил паритет во встрече и установил окончательный счет – 1:1.