В поединке 22-го тура чемпионата Украины Колос в гостях одолел Зарю (3:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 22-й тур

Заря – Колос – 0:3

Голы: Цуриков, 42, 58, Ориховский, 63

Удаления: Тронтель, 38 (Заря, вторая желтая карточка)

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В заключительном поединке 22-го тура чемпионата Украины Заря принимала Колос. Младен Бартулович сумел изрядно "разогнать" свою команду – луганчане не знали вкуса поражений уже три матча кряду. В свою очередь безвыигрышная серия "хлеборобов" достигла 4 поединков – в них ковалевцы не набрали ни одного очка. Хотелось одержать первую победу и Руслан Костышину, который вернулся в родной клуб, заменив Александра Поздеева – в дебютной игре 48-летний наставник не справился с ЛНЗ (0:2).

На старте встречи Ориховский бил со штрафного метров с 25-ти – прямо в руки Сапутину. В ответ Яцик, промчавшись по левому флангу, отдал поперечную передачу на Белоцерковца, но тому помешал завершить эпизод защитник Колоса. "Хлеборобы" давили и в воздухе пахло голом.

В середине тайма Ореховский бил слета с линии штрафной – рядом со штангой. А потом Заря осталась в меньшинстве: Тронтель задел Ррапая, который мог убегать в контратаку, и получил вторую желтую карточку (первый "горчичник" он заработал на 5-й минуте встречи).

Почти сразу Колос воспользовался своим численным преимуществом и вышел вперед: Велетень навесил с левого фланга во вратарскую и Цуриков , опередив защитников, головой замкнул в сетку. Стоит отметить, что этот тайм стал для Колоса едва ли не лучшим после зимнего перерыва – заряженность, желание, качество игры просто зашкаливали.

После перерыва гости удвоили свое преимущество: после пожара в штрафной Зари мяч попал к Цурикову и автор первого гола с острого угла попал под перекладину. Вскоре Ориховский фактически снял вопрос о победителе: Ррапай и Третьяков разыграли большинство, мяч прилетел к Павлу справа и тот из пределов штрафной закрутил в дальнюю девятку.

На 80-й минут Ррапай должен был добивать Зарю, но попал метров с десяти в перекладину, а пушечное добивание от Боливара забрал Сапутин. В конце встречи венесуэлец мог отличиться, но пробил впритирку с левой стойкой.

Победа позволила Колосу набрать 21 очко и подняться на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ. Заря с 29-ю пунктами восьмая.

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