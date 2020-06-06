Заря в большинстве победила Колос и вышла на чистое второе место в УПЛ

Заря одолела Колос (1:0) в рамках 25-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Заря – Колос стартовал в 17:00. За несколько часов до старта игры появилась информация о возможном срыве поединка – якобы луганский клуб не по правилам прошел тестирование на COVID-19. В конце концов, Заря оперативно доказала правомерность своих действий, а матч состоялся по плану.

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Первый момент возник уже на 4-й минуте. Абу Ханна пробил из пределов штрафной – Волынец перевел мяч на угловой. Дальний выстрел Кабаева был менее удачным, поскольку довольно далеко от створа ворот. А вот на 13-й минуте Заря закономерно забила. Владислав Кабаев получил классный пас от Кочергина, вошел в штрафную, обыграл Гавриша и ударом в ближний угол пробил Волынца. 1:0 – подопечные Скрипника значительно активнее начали игру и заслуженно вышли вперед.

Леднев мог забивать второй, но неудачно исполнил штрафной удар из хорошей позиции – перебросил и стенку, и ворота. Классный момент упустил Громов, который пробил головой после навеса Кабаева – защитник Ефремов в последний момент успел выбить мяч, который уже летел в ворота. В конце тайма команды обменялись полумоментами, но счет на табло пустой Славутич Арены не изменился. 1:0 по итогам первых 45-ти минут.

Начало второго тайма запомнился больше жесткой игрой, чем моментами. Голевых шансов, по сути, не было, а вот грубости – хоть отбавляй. Как следствие, Колос остался в меньшинстве. Олег Кожушко, который вышел на замену, получил две желтые, не поиграв и 20-ти минут. Интересно, что второе предупреждение нападающий получил за грубый фол против Виталия Вернидуба в чужой штрафной.

Несмотря на игру в меньшинстве, Колос пытался уйти от поражения. Активным был Денис Костышин, который вышел во втором тайме. Один из его дальних ударов был довольно опасным, однако Никола Василь отбил мяч. Это был, по сути, последний момент в матче – подопечные Виктора Скрипника довели игру до победы. На последних секундах Никита Каменюка закатил мяч в пустые ворота, но взятие ворот было справедливо отменено из-за офсайда.

Заря набрала 49 очков и вышла на чистое второе место в УПЛ. Десна, которая проиграла Шахтеру, имеет 46 пунктов – столько же у Динамо, которое свой матч против Александрии сыграет в воскресенье. У Колоса осталось 26 пунктов – это последняя позиция в верхней шестерке.

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