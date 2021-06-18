Команда Виктора Скрипника получила аттестат от УЕФА на участие в еврокубках.

"Мужики" получили разрешение от УЕФА на участие в плей-офф квалификации Лиги Европы 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

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Заря узнает своего соперника 2 августа после объявления результатов жеребьевки. Матчи с участием луганской команды состоятся 19-го и 26-го августа. Подопечные Виктора Скрипника вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы по итогам УПЛ 2020/21. "Черно-белые" заняли 3 место, завоевав 50 очков в 26 матчах.

Напомним, летом клуб арендовал у Динамо Сергея Булецу и Ахмеда Алибекова, подписал защитника Максима Имерекова, а также продлил контракт с форвардом Даниилом Алефиренко.

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