В пятницу, 1 сентября, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги конференций 2023/24. С кем сыграет Заря, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций 2023/24 началась в 15:30 по киевскому времени. Заря опустилась в Лигу конференций из Лиги Европы, проиграв пражской Славии в двухматчевом противостоянии (2:3). Луганчане попали в третью корзину – как и Шахтеру, совсем немножко не хватило до второй.

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Заря попала в группу B. Соперниками луганчан стали Гент, Маккаби Тель-Авив и Брейдаблик.

Календарь матчей группового турнира УЕФА объявит позже. Поединки первого тура будут сыграны 21 сентября. Команды, которые займут первые места в группе, попадут сразу в 1/8 финала Лиги конференций. Те, кто занял вторые места, поборются за выход в 1/8 с командами, которые займут третьи места в группах Лиги Европы.

Напомним, что в прошлом сезоне Заря вылетела еще в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, проиграв румынской Университати.

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