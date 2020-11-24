Заря продолжает подготовку к матчу с греками в 4-м туре группового этапа ЛЕ.

Луганская команда вчера, 23 ноября, прошла обязательное тестирование на СOVID-19 перед поединком второго по престижности турнира Европы.

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Как информирует официальный сайт Зари, все игроки и тренерский штаб сдали негативные тесты. Уже завтра, 25 ноября, луганчане смогут спокойно отправляться в Грецию. К слову, вылет на Балканский полуостров запланирован в 11:00.

Напомним, что матч 4-го тура Лиги Европы АЕК – Заря состоится в четверг, 26 числа. Начало игры в 19:55. После половины группового этапа греки имеют в своем активе три очка и занимают третье место, а луганчане с нулем пунктов расположились на дне квартета.

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