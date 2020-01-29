Заря уверенно одолела сербский Вождовац

Луганский клуб одержал уже третью победу в контрольных поединках на первом тренировочном сборе в Турции. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Вождовац – Заря – 0:2

Голы: Юрченко, 24, Леднев, 52

Подопечные Виктора Скрипника проводили уже четвертый спарринг за последние несколько дней. Одержав крупную победу над азербайджанским Нефтчи (4:0) и минимально одолев польский Лодзь (1:0), луганчане в третьем матче расписали безголевую ничью с еще одним польским клубом Пяст. Новый соперник из Сербии, который, к слову, в начале января покинул экс-нападающий сборной Украины Марко Девич, обещал навязать Заре борьбу.

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Команды начали в спокойном ритме с минимумом опасных моментов. В середине первого тайма Владислав Кабаев получил мяч, промчался с ним к штрафной, а потом отдал на абсолютно свободного Владлена Юрченко, который расстрелял ворота Вождоваца – 1:0! Уже через три минуты нападающий киевского Динамо Богдан Леднев, который на правах аренды выступает за Зарю, не смог реализовать пенальти – с его выстрелом справился сербский голкипер. Соперник пытался навязать луганчанам борьбу, однако до перерыва счет остался неизменным.

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Вторая половина встречи отмечалась желанием Вождоваца восстановить статус кво. Однако, еще один гол украинской команды спутал все карты наставника сербов Илии Столицы. На 52-й минуте Леднев решился на мощный удар метров с двадцати и попал точно в угол ворот. Комфортное преимущество позволило луганчанам довести игру до очередной логической победы.

Напомним, в планах Зари еще три контрольних поединка: с казахским Ордабасы – 6 февраля, боснийским Железничаром – 10 февраля и в белорусским Торпедо-БелАЗ – 14 февраля.

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