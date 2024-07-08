Летние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Белтинцы (Словения) – Заря – 3:2

Голы: Штимац, 9, 12, Рантаса, 38 – Гулько, 4, Ндур, 81 (п.)

Колос – Кудривка-Нива – 3:1

Голы: Криворучко, 4, Паулаускас, 72, Ильин, 75 – Тименко, 30 (п.)

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Заря на сборах в Словении сыграла свой уже второй спарринг. После ничьей с венгерским МТК (1:0), подопечные тандема Коваль-Бартулович уступили Белтинцам. Луганчане вышли вперед уже в начале встречи, однако Штимац очень скоро оформил дубль, забив в течение 3 минут. Перед самым перерывом представитель второй лиги Словении забил в третий раз. В конце матча Ндур сумел сократить отставание, но спасти хотя бы ничью Заре не удалось.

В еще одном матче Колос в Ковалевке одолел Кудривку-Ниву. Криворучко на 4 минуте дальним ударом в нижний угол вывел "хлеборобов" вперед. В середине тайма представители Первой лиги восстановили статус-кво с пенальти. Однако на экваторе второй сорокапятиминутки сначала Паулаускас, а через три минуты Ильин (красиво перебросив через голкипера) вырвали для Колоса победу.

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