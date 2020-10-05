Аллахьяр Сайядманеш стал игроком Зари, сообщает Transfermarkt. Форвард Фенербахче перебрался в луганский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/21.

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По информации турецкого журналиста Эртан Сюзгуна, Заря будет иметь право выкупить 19-летнего иранца по завершению аренды за 3,5 млн евро.

Заметим, что прошлый сезон Сайядманеш провел в аренде за Истанбулспор, за который забил 1 гол в 11 матчах. Основная его позиция – центральный нападающий, но может сыграть левого или правого вингера.

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