Контрольные матчи

Зрински – Заря – 2:1

Голы: ?, 56,?, 90+1 – Викентий Волошин, 42

В составе Зари можно было заметить вингера Динамо Бенито – клубы не сообщали о переходе нигерийца. Счет во встрече открыл Викентий Волошин, которому удался точный удар в нижний угол с линии штрафной. Зрински отыгрался на старте второго тайма – нападающий боснийцев получил длинную передачу и пробил с левой в дальний угол.

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А в конце матча Зрински вырвал победу. Заря неудачно разыграла угловой у чужих ворот, а боснийцы завершили голом стремительную контратаку.

Добавим, что луганчане на летних сборах пока не знают вкуса побед – до этого были ничья с МТК Будапешт и поражение от словенского Белтинцы.

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