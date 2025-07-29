Заря требует 4,5 миллиона у европейского клуба за своего лидера – там уже играют 2 украинца
Слован Братислава заинтересовался защитником Зари Андерсоном Джорданом.
“Джордан из Зари – добротный центральный защитник. Добротный ли он для украинских топ-клубов? Я так не считаю.
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Я слышал, что Слован из Братиславы хотел приобрести Джордана и Заря за него запросила 4,5 миллиона евро. Наши же команды за такие деньги защитников не покупают, даже Шахтер или Динамо", – рассказал футбольный комментатор Виктор Вацко в своей программе на Youtube.
Напомним, что в Словане играют два украинца: Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич.
26-летний Андерсон Джордан выступает за Зарю с 2023 года.
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