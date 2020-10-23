"Жаль, что команда Виктора Скрипника не забила первой, но хозяев поля спас Шмейхель. В дальнейшем моменты также были у Иванисени и Лунева. Первая игра в группе Лиги Европы и, к сожалению, вот такая. А могло сложиться по-другому. Однако, ничего не поделаешь – это Лестер, другой уровень.

Лестер – Заря – 3:0 – видео голов и обзор матча

Через такие матчи строится команда. У Зари в этом сезоне много новых футболистов, часть из которых пока так и не набрала форму. К тому же, Заря продолжает поиск исполнителей и находится на стадии строительства. Уверен, что после этого поражения будут сделаны выводы, разобраны ошибки, и Заря станет сильнее.

Неудачу в Англии не нужно воспринимать близко к сердцу. Нет смысла зацикливаться на результате матча с такой командой, как Лестер. Впереди еще много матчей, в которых Заря способна обыграть любого. Шанс у команды Скрипника обязательно будет. Брага и АЕК не сильнее Зари, которая, к тому же, прошла боевое крещение в поединке с клубом АПЛ.

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Надеюсь, что вскоре в строй вернутся травмированные игроки Зари и полные обороты наберут Гринь и Гладкий, которые способны реально помочь команде. Я твердо убежден, что перспективы Зари в этом розыгрыше Лиги Европы нужно смотреть с оптимизмом", – поделился Санжар в интервью Footboom.

Отметим, что Заря крупно проиграла Лестеру (0:3) и вместе с АЕКом опустилась на последние места группы G.

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