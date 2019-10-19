Заря совершила крутой камбэк в матче с Десной

Заря принимала Десну в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Команды резво вошли в игру. Луганчане на правах номинального хозяина владели инициативой, Десна забрала себе контратаки.

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Уже на 17-й минуте один из таких острых выпадов подопечных Рябоконя завершился голом. Калитвинцев с правого фланга вырезал передачу в штрафную, где удачно сгруппировался Максим Дегтярев и пробил головой в угол ворот соперника.

Гол не не слишком повлиял на картину игры. Хозяева пытались строить позиционные атаки, а гости из Чернигова удачно с ними справлялись.

Виктор Скрипник после перерыва освежил команду двумя заменами. Это заставило игроков Десны прижаться к своим воротам, но терять победу гости не собирались.

Лишь на 81-й минуте Богдан Леднев сумел пробить защитные редуты соперника и сравнять счет. А уже через 4 минуты арбитр назначил справедливый пенальти за фол в штрафной Десны. Приговор реализовал Владлен Юрченко.

Финальный свисток зафиксировал победу Зари. Три очка максимально приблизили луганскую команду к лидерам. Команда Скрипника расположилась на 5-й строчке с 19-ю очками, а Десна на втором месте – 20 баллов.

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