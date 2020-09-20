Луганская Заря играла с донецким Шахтером. Поединок оказался, как всегда, богатый на голы и был очень принципиальным для обеих команд.

Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти

Марлос открыл счет уже в начале встречи, а потом Заря отличилась дважды – второй мяч был забит после спорного пенальти. Сравнял счет Кривцов и установил окончательные 2:2 на табло. К слову, Шахтер не может обыграть Зарю уже в третьем матче подряд.