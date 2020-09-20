Голевая феерия и спорный пенальти в видеообзоре матча Заря – Шахтер – 2:2
19:38 - Читати українською
Заря принимает Шахтер Реал в 3 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Шахтер.
28’ Владлен Юрченко
Марлос 17’
Сергей Кривцов 49’
17’ Марлос
28’ Владлен Юрченко
49’ Сергей Кривцов
Луганская Заря играла с донецким Шахтером. Поединок оказался, как всегда, богатый на голы и был очень принципиальным для обеих команд.
Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти
Марлос открыл счет уже в начале встречи, а потом Заря отличилась дважды – второй мяч был забит после спорного пенальти. Сравнял счет Кривцов и установил окончательные 2:2 на табло. К слову, Шахтер не может обыграть Зарю уже в третьем матче подряд.
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