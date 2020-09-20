Заря – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
16:24 - Читати українською
Заря в рамках центрального матча 3-го тура УПЛ принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура УПЛ Заря – Шахтер начался в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "УНИАН", онлайн-видеотрансляция от "Football Hub" доступна в этой новости.
Заря – Шахтер: анонс матча УПЛ
Стартовые составы
Заря:
Шахтер:
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