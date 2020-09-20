Заря подходила к центральному матчу 3-го тура УПЛ с двумя поражениями за спиной, находясь на тринадцатой позиции, да ещё и без Хомченовского – Дмитрий подхватил коронавирус. Плюсами выступали наличие болельщиков на трибунах Славутич Арены и безумная пауза Шахтера в календаре – "горняки" не выходили на поле в официальных матчах с 25 августа. Луиш Каштру при этом удивил стартовым составом, поставив Корниенко на левый фланг обороны, а вместо Пятова выпустив Трубина.

Поединок стартовал с целого созвездия моментов. Уже на 2-й минуте Додо получил блестящую диагональ от Патрика и перебросил Шевченко, который вышел встречать бразильца – в ворота фулбек не попал. Заря сразу же ответила дальним выстрелом Назарины мимо левой штанги, а на 4-й минуте Юрченко пробил с левого края штрафной над перекладиной. Через минуту Назарина завершил позиционную атаку ударом с дистанции – Трубин поймал мяч. После этого наступила короткая пауза в активности, однако на 12-й минуте счёт мог открывать Тайсон – хавбек коленом замыкал передачу Патрика в штрафную, но Шевченко справился.

На 10-х минутах Шахтер откровенно захватил инициативу, раскачивая оборону Зари. В конце концов, контратака "горняков" на 17-й завершилась взятием ворот: Корниенко прострелил в штрафную, мяч рикошетом от защитника полетел на дальнюю штангу, а Марлос оттуда замкнул в ближний угол – 0:1! Казалось, что это начало конца для Зари, однако подопечные Виктора Скрипника сравняли уже на 20-й минуте. Сработал прессинг луганчан: Додо после перехвата убегал в контратаку, но Кабаев отобрал мяч в подкате, выкатил пас на левый край штрафной, а Кочергин, качнув Степаненко, пробил в ближний угол – 1:1!

На 20-х минутах игра пошла на встречных курсах. Заря могла выйти вперёд на 24-й вследствие отскока после подачи с углового и удара Кочергина с дистанции. Мяч прошел мимо левой штанги, а Шахтер сразу же ответил финтом Соломона на левом краю штрафной с красивым ударом в дальнюю девятку – немного неточно. Всё шло к голу, но пенальти в ворота "горняков" на 27-й минуте всё равно оказался неожиданным. Его привёз Степаненко, корпусом задев Кабаева – решение Виталия Романова выглядело очень противоречиво, однако VAR на этом поединке всё равно не было. Юрченко точным ударом с 11 метров реализовал приговор – 2:1!

Заря продолжала атаковать, пытаясь закрепить преимущество. На 36-й минуте усилия луганчан вылились в мощный выстрел Кабаева с правого края штрафной, однако Трубин парировал. На 37-й Кочергин пробивал мимо левой девятки с паса Юрченко, но и Шахтер не оставался в долгу – на 39-й минуте Тайсон обыгрался с Патриком в стеночку, ворвался на левый фланг штрафной и с носка выстрелил в дальний угол. Неточно! На 42-й же минуте Патрик метров с 10-ти попал в ближнюю штангу, однако последнее слово в первом тайме осталось за Зарей – хозяева заработали штрафной, Вернидуб нанёс прямой удар в правый угол, но Трубин исполнил блестящий сейв!

Второй тайм Шахтер начал с безумного давления на ворота Шевченко. На 47-й минуте оно вылилось в удар Мораеса с правого фланга в ближний угол, который Никита спокойно взял, однако дальнейший ряд угловых завершился голом Кривцова на 49-й – Сергей классно выпрыгнул, наказав Иванисеню и Фаворова за потерю концентрации. 2:2!

После этого игра успокоилась минут на пятнадцать – моментов в этот отрезок встречи не возникало, за исключением двух слабых дальних ударов в исполнении Фаворова и Патрика. Впрочем, матч всё равно выглядел динамично, а на 67-й минуте Заря упустила очередную возможность забить третий гол – Юрченко отобрал мяч на правом фланге и выкатил пас в центр штрафной, а Громов с носка пробил над перекладиной.

После этого игра окончательно скатилась к позиционной борьбе. Луиш Каштру попытался оживить её, бросив в бой Тете Коноплянку и Антонио, а Виктор Скрипник на 78-й парировал двумя оборонительными заменами – освежил левый фланг (Гречкина вместо Циганикса) и выпустил опорника Цвека вместо Юрченко. Луганчане собирались удерживать ничью, хотя на 86-й минуте на поле появился Гладкий. Александр в атаке себя не проявил, но и навал "горняков" в эндшпиле встречи ничего интереснее двух ударов Коноплянки из-за пределов штрафной не создал – первый выстрел был неточным, а второй оказался слабым, да и летел по центру.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Заря набрала первое очко и поднялась на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Шахтер, имея в активе четыре зачётных балла и матч в запасе, держится на шестой строчке.