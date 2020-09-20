В предыдущих сезонах противостояние Зари с Шахтером можно было назвать центральным в туре без всяких "но", однако сейчас баланс сил изменился. Летом луганчане потеряли ключевых исполнителей (Чеберко, Тымчик, Михайличенко), устроили катавасию с отходом / возвращением Виктора Скрипника и провели неоднозначную трансферную кампанию – она ​​масштабная и громкая, но не всех новичков хотел тренер, не все подходят под его футбол, а уровень представителей чемпионата Македонии настораживает априори. Как следствие, Заря провалилась на старте сезона, почти без шансов сгорев Десне (1:3) и Мариуполю (0:1).

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Стилистически бронзовый призёр УПЛ гнёт свою линию, пытаясь контролировать мяч и интенсивно прессинговать. Проблемы также не изменились – команда не может конвертировать контроль в моменты или хотя бы во вбкгания в штрафную, а интенсивности хватает только на тайм. Прессинг является фундаментом, при отсутствии которого рушится вся игра Зари – это особенно было заметно в матчепротив Десны. Кроме того, не впечатляют новые фулбэки, а в атаке светлым пятном пока можно назвать лишь Кочергина. Оборона также не впечатляет – в голе Мариуполя, например, Кулаков на дриблинге уничтожил Абу Ханну, а о Топалове на левом краю штрафной вообще забыли.

Словом, Заря нигде не добавила, но на фоне кадровых потерь сильно сдала в игре. Прямо сейчас луганчане и близко не претендуют на медали – тут бы хотя бы в топ-5 удержаться. Предыдущий сезон они также начинали не без проблем, но тогда заметным был медленный прогресс и интересные идеи, да и тренер только присматривался к своей команде – сейчас же даже Виктор Скрипник выглядит бледной тенью себя прошлогоднего. Вполне возможно, что осенью нас ждёт тренерская отставка, а Александр Бабич таки доедет до Запорожья.

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Спасти статус сегодняшнего поединка может только тревога касательно игровой формы Шахтера. Дончане последний официальный матч провели ещё 25 августа в Суперкубке, где уступили Динамо, а в первом туре УПЛ "горняки" довольно убедительно победили Колос (3:1) – но бразильцы так сильно пижонили и недорабатывали, что лучше бы они проиграли. Тайсон же вообще сообщил, что не продлит контракт, рассчитанный до июня 2021-му. Всё это не добавляет прочности команде, но статус лучшей атаки УПЛ пока никуда не исчез.

Главными проблемами Шахтера остаются ужасная работа защитников на стандартах и ​​подачах / кроссах, но к этому уже привыкли. Однако, за август-сентябрь стал очевидным ещё один минус – Пятовне может нормально играть ногами и постоянно обрезает команду, что критически сказывается на способности команды выходить из-под прессинга. На линии легендарный голкипер также действует без старой железной уверенности, поэтому у Зари будет шанс. Луганчане хотя бы тайм способны интенсивно и грамотно накрывать соперника на чужой половине, а дальних ударов при Викторе Скрипнике у "черно-белых" даже слишком много.

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Кадровая ситуация

Проблема в том, что лучший исполнитель дальних ударов в Заре – Дмитрий Хомченовский – подхватил коронавирус. Сегодня луганчане не смогут рассчитывать на своего лидера, однако на всех остальных позициях потери отсутствуют. Дисквалифицированных в составе бронзового призёра УПЛ также нет.

У Шахтера ситуация стабильная – Исмаили продолжает восстановление, Малышев (помните такого?) и Вакула остаются в лазарете, а все остальные футболисты готовы выйти на поле.

Ориентировочные составы на матч Заря – Шахтер

Заря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Гречкина – Иванисеня – Цыганикс, Юрченко, Кочергин – Кабаев, Громов

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Патрик – Тете, Антонио, Тайсон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Заря в предыдущем сезоне давала бой чемпиону в каждом матче, но даже в лучшей своей форме луганчане не смогли запрессингувать "оранжево-чёрных" и выдержать их темп работы. Сейчас же у Виктора Скрипника совсем другая по кадрам и возможностями команда, на фоне которой даже Колос выглядит перспективнее – что уж говорить про Шахтер? Без Михайличенко и Тымчика ему трудно, а тут ещё и Хомченовский вылетел. При этом сесть в автобус Заря не может – не тот стиль и не тот подбор исполнителей.

Шахтер превосходит по всем атакующим показателям, однако уже месяц не выходил на поле в официальных матчах. Это непременно скажется на форме, поэтому ожидать какого-то разгрома не стоит. Тот же Колос в течение тайма весьма достойно сдерживал бразильцев, но рассыпался под высоким темпом работы "горняков" после перерыва. Вероятно, нечто похожее произойдёт и сегодня – в первые 45 минут поединок будет выглядеть более-менее конкурентно, а во втором тайме подопечные Луиша Каштру возьмутся за голову и разорвут соперника.

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