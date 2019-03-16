Заря – Шахтер: анонс матча УПЛ

Заря принимает Шахтер в матче 22-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Заря – Шахтер

16 марта, 17:00, Запорожье, "Славутич Арена"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Для обеих команд результат этого поединка не является критически важным. Заря уже обеспечила себе прописку в верхней шестёрке и будет иметь ещё 10 туров для борьбы за бронзу, хотя существует риск отпустить Александрию на 9 очков – далеко не факт, что такую ​​разницу удастся отыграть. У Шахтера остаётся отрыв от Динамо в 7 зачётных баллов, что в условиях УПЛ можно назвать комфортным преимуществом, но вряд ли футболисты и тренеры будут думать о турнирных раскладах к матчу. В таких встречах на первое место выходит счёт на табло.

Заря весной выдала три совершенно разных по качеству игры. В Киеве луганчане были разгромлены с неприличным счетом (5:0), в следующем туре с Ворсклой они сами устроили избиение детей (3:0), а неделю назад в поединке против Львова команда расписала нулевую ничью. Юрий Вернидуб был ею доволен, хотя 4 момента за 90 минут и предпоследнее место в таблице по количеству острых передач (данные Instat) – такой себе повод для гордости.

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В целом, в прошлом туре "мужики" оказались в середине списков по качественным статистическим показателям, поэтому понять их нынешний уровень трудно. Луганцы были уничтожены очень сильной командой, победили очень слабую и расписали нулевую ничью с равным себе – и непонятно, где была настоящая Заря. Матч против Шахтера должен дать ответ хотя бы на то, насколько она сложна для лидеров.

"Горняки" весной также выглядели по-разному, но результат оставался одинаковым. Первые два тура было трудно занести в актив: против Александрии ужасно отыграла оборона, а в Одессе атака донеччан заиграла как следует только после часа достойного сопротивления Черноморца – и потратила столько сил, что больше одного гола забить не удалось. Тем не менее, подопечные Паулу Фонсеки не пропустили ни одного мяча, а потом ещё и уничтожили Карпаты (5:0), что много говорит о способности представителей УПЛ наказывать грандов за ошибки и держать счёт под их давлением.

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Как и в случае с Зарей, выводы по Шахтеру делать непросто. Статистически они держатся на первых позициях, но уровень соперников и стиль их игры позволял набивать нужные ТТД. "Оранжево-чёрные" разбили не такие уж простые команды, но продемонстрировали некоторую склонность к сложностям при преодолении прессинга и парирования контригры. Это было особенно заметно в еврокубках, а Заря по своей игровой модели похожа на Айнтрахт – она ​​также специализируется на быстром возвращении мяча и контрвыпадах. Если "горняки" справятся и с луганчанами, то можно будет окончательно констатировать выход Шахтера на пик формы и невозможность УПЛ противостоять чемпиону.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой 39 поединков, из которых только один завершился вничью – это был матч первого круга (1:1). В целом же Заря добыла 5 побед, а Шахтер – 33. В рамках УПЛ луганчане сыграли против "горняков" 37 матчей (+5, =1, -31).

2. Общий счёт противостояния между Зарей и Шахтером – 27:101. В рамках чемпионата – 24:95.

3. Самая крупная победа Шахтера над Зарей состоялась в сезоне 2015/2016, когда в рамках матча 12-го тура УПЛ "горняки" разгромили луганчан со счётом 7:1. Этот же поединок является наиболее результативным в истории противостояния.

4. Заря никогда не побеждала Шахтер с разницей более, чем в один мяч. Самой крупной победой луганчан над "горняками" можно считать матч второго круга сезона 2015/2016, когда Заря на выезде выиграла со счётом 2:3.

5. Игроки Шахтера на поле луганского клуба забивали во всех 18-ти играх УПЛ (52 мяча).

Кадровая ситуация

У Зари лишь одна, но очень серьёзная потеря – из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Богдан Михайличенко. Лазарет команды пуст, но Сергей Майборода тренируется по индивидуальной программе и вряд ли попадёт в заявку. Зато луганчане усилились экзотическим новичком – 22-летним японским полузащитником Ицуки Уратой, который успел поиграть за все молодежные сборные своей страны. Кроме того, к работе в общей группе вернулся голкипер Луис Фелипе.

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Кадровая ситуация Шахтера близка к идеальной. Ни один футболист не попал в список дисквалифицированных, а лазарете остается лишь Иван Ордец. Богдан Бутко наконец вернулся к тренировкам, но на матч не поехал – как и Валерий Бондаренко, Веллингтон Нем, Оларенваджу Кайоде и новичок команды Тете. Данные потери для УПЛ тяжело назвать критическими.

Ориентировочные составы на матч Заря – Шахтер

Заря: Фелипе – Тимчик, Вернидуб, Литвин, Чайковский – Силас, Арвеладзе – Караваев, Громов, Хомченовский – Будковский

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Заря может выдать сколько угодно неубедительных матчей, но мотивация на Шахтер у её футболистов и тренеров просто невероятная. За последние три года луганчане провели против горняков 12 матчей – и только три из них завершились с разницей в два и более мячей в пользу "горняков". В стольких же матчах "мужикам" покидали поле без забитых мячей, поэтому можно прогнозировать агрессивный футбол и голы в ворота донеччан. Благо, их оборона не является идеалом надёжности.

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Тем не менее, Шахтер является однозначным фаворитом этой встречи. Представителям УПЛ выдержать давление его атаки больше часа практически нереально, поэтому отстоять на ноль подопечным Юрия Вернидуба вряд ли удастся. Пока неизвестно, насколько луганчане готовы к игре против грандов после пропущенного мяча, но прецедент в Киеве заставляет задуматься над психологической устойчивостью ослабленной защиты Зари. Без сопротивления Сватка и Михайличенко бризильськие кружева донеччан перед штрафной станут особенно эффективными, поэтому можно прогнозировать победу Шахтера – впрочем, лёгкой она не будет.