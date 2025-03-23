Украинские клубы поддерживают форму во время паузы на матчи сборных. Результат и обзор встреч смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Оболонь – Заря – 1:2

Голы: Дубко 35 – Белоцерковец 25, Мичин 55

Металлист 1925 – Колос – 0:0

23 марта контрольные матчи провели сразу несколько представителей УПЛ. Так, Оболонь встретилась с Зарей, а матч завершился минимальной победой луганчан. Стоит отметить формат поединка – четыре тайма по 30 минут. Счет красивым ударом из-за пределов штрафной открыл Белоцерковец – мяч залетел в дальнюю девятку без шансов для вратаря.

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Оболонь отыгралась во втором из 4-х таймов – Дубко вблизи головой замкнул навес со штрафного. Но Заря вырвала победу. После розыгрыша углового защитники Оболони выбили мяч за пределы штрафной, а Мичин пробил с наскока. Небольшой рикошет дезориентировал вратаря, а игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Зари.

А Колос разошелся безголевой ничьей с Металлистом 1925. Моментов было довольно мало, Опасно было у ворот ковалевцев. Сначала Имереков неточно пробил головой после навеса Ари Моуры с углового, а позже бразилец немного не попал в дальний угол. Еще один момент создал Моура для Имерекова, но теперь удар прилетел прямо в руки вратарю. В итоге же команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

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