Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Оболонь – Кеге – 1:1

Голы: Вишневский, 80 – Семовски, 67

Минай – Металлист – 1:1

Голы: Вакула, 80 – Тепляков, 45+2

Рух – Горица – 0:2

Голы: Сайчич, 7, 44

Рух – Приморье – 2:0

Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33

СК Днепр-1 – Аркадаг – 1:0

Гол: Адамюк, 83

ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1

Голы: ?, 37 (аг), Наумец, 50, Каплиенко, 67 –?, 76

Заря – Пюник – 4:0

Голы: Бугай 36, Волошин 69, Бенедюк 77, Горбач 81

Кривбасс – Виборг – 1:0

Гол: Илич, 31 (пен.)

Оболонь завершила турецкие сборы ничьей с датским Кеге. Минай проводит зимнюю подготовку дома и также разошелся миром с Металлистом. Скандальный Владислав Вакула отметился голом, хотя контракт с закарпатцами еще не подписал.

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Рух можно смело называть "айронменом УПЛ". Львовяне постоянно практикуют по два спарринга в день. На сей раз подопечные Пономарева встречались с представителями второго дивизиона Словении. Первый матч против Горицы завершился провалом – поражение 0:2, хотя львовяне настаивают на ошибках судьи. Другой состав Руха отыгрался на Приморье с таким же счетом.

СК Днепр-1 минимально одолел Аркадаг, а ЛНЗ уверенно разобрался со словацким Спартаком Миява. Заря до сих пор не имеет постоянного тренера, но результаты спаррингов позволяют луганчанам не спешить. Разгром Пюника 4:0, третья победа подряд.

Кривбасс также выходит на финишную прямую сборов в Испании. Точный пенальти новичка Хрвое Илича принес ребятам Вернидуба победу в предпоследнем контрольном матче против Виборга.

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