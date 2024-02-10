Заря разрывает, скандальный провал Руха, победы Кривбасса и СК Днепр-1: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы наслаждаются последними днями теплой подготовки за рубежом.
Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ
Оболонь – Кеге – 1:1
Голы: Вишневский, 80 – Семовски, 67
Минай – Металлист – 1:1
Голы: Вакула, 80 – Тепляков, 45+2
Рух – Горица – 0:2
Голы: Сайчич, 7, 44
Рух – Приморье – 2:0
Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33
СК Днепр-1 – Аркадаг – 1:0
Гол: Адамюк, 83
ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1
Голы: ?, 37 (аг), Наумец, 50, Каплиенко, 67 –?, 76
Заря – Пюник – 4:0
Голы: Бугай 36, Волошин 69, Бенедюк 77, Горбач 81
Кривбасс – Виборг – 1:0
Гол: Илич, 31 (пен.)
Оболонь завершила турецкие сборы ничьей с датским Кеге. Минай проводит зимнюю подготовку дома и также разошелся миром с Металлистом. Скандальный Владислав Вакула отметился голом, хотя контракт с закарпатцами еще не подписал.
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Рух можно смело называть "айронменом УПЛ". Львовяне постоянно практикуют по два спарринга в день. На сей раз подопечные Пономарева встречались с представителями второго дивизиона Словении. Первый матч против Горицы завершился провалом – поражение 0:2, хотя львовяне настаивают на ошибках судьи. Другой состав Руха отыгрался на Приморье с таким же счетом.
СК Днепр-1 минимально одолел Аркадаг, а ЛНЗ уверенно разобрался со словацким Спартаком Миява. Заря до сих пор не имеет постоянного тренера, но результаты спаррингов позволяют луганчанам не спешить. Разгром Пюника 4:0, третья победа подряд.
Кривбасс также выходит на финишную прямую сборов в Испании. Точный пенальти новичка Хрвое Илича принес ребятам Вернидуба победу в предпоследнем контрольном матче против Виборга.
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