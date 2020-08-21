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Заря разорвала контракт со своим защитником

15:20 - Читати українською
Заря разорвала контракт со своим защитником
Максим Белый / Фото из открытых источников

Луганский клуб продолжает чистить свои ряды перед стартом нового сезона УПЛ.

Защитник Максим Белый больше не является игроком Зари, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Заря определилась с заявкой на сезон – без лидера, но с пятью новичками

Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, вторую половину прошлого сезона Белый провел на правах аренды в Рухе, которая закончилась 17 августа. За львовский клуб 30-летний защитник провел 10 матчей в Первой лиге и помог команде выйти в УПЛ.

В Зарю Максим перебрался из Мариуполя в января 2019 года как свободный агент. Кроме вышеупомянутых клубов успел поиграть за хорватский Хайдук и российский Анжи. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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