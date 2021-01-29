Сразу несколько клубов УПЛ в пятницу, 29 января, проводили контрольные поединки в рамках подготовки ко второй части сезона. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Александрия – Аланьяспор U-19 – 1:0

Гол: Третьяков, 9 (пен)

Динамо Тбилиси – Колос – 1:1

Голы: Споркследе, 18 – Ореховский, 90+3

Александрия – Арда – 1:3

Голы: Дубра, 26 – Жунинью, 48, 90, Делев, 75

Заря – МФМ – 2:1

Голы: Кабаев, 47 (пен), Лунев, 79 – ?, 49 (пен)

Минай – Олимпик – 1:1

Голы: Чогадзе, 4 – Угечукву, 27

Заря без проблем разобралась с МФМ. Подопечные Скрипника окружили ворота соперника – нигерийцев несколько раз спасал кипер, а трижды за него играл каркас. После перерыва команды обменялись результитивнимы ударами с пенальти, но победу праздновали все же луганчане. Лунев открылся под передачу и забил метров с 14-ти – 2:1.

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Колос проводил свой спарринг с именитым Динамо Тбилиси. Чемпионы Грузии поразили ворота украинцев уже в дебюте встречи. Колос атаковал, но никак не мог забить. На этом фоне Руслан Костышин был очень эмоциональным, за что даже получил удаление. В последние минуты Колос штурмовал соперника, что завершилось красивым голом Ореховского со стандарта. Напряженные 1:1.

На сборах также встретились между собой две украинские команды: Минай и Олимпик. Открыли счет дончане благодаря мощному удару Чогадзе, а закарпатцы ответили эффектным мячом Угечукву. Команды заиграли гораздо быстрее во второй 45-минутке, но уже никто не забивал.

Больше всего сегодня поработали игроки Александрии, ведь команда Владимира Шарана провела целых два спарринга. В первом александрийцы обыграли молодежку Аланьяспора (1:0), а во втором уступили болгарской Арде (1:3).

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