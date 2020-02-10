Заря разгромила Железничар – дублем отметился арендованный у Динамо талант

Луганская Заря продолжает подготовку ко второй части сезона и сегодня ее жертвой стал Железничар (Босния и Герцеговина). Видео голов и отчет о матче смотрите на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Заря – Железничар – 4:0

Голы: Леднев, 22, 39, Кочергин, 29, 62

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В очередном матче на тренировочном сборе Заря встречалась с боснийским Железничаром. В этом матче Виктор Скрипник, в отличие от предыдущих поединков, выпустил на поле основной состав.

С первых минут луганчане захватили преимущество и держали его почти до конца встречи. Неплохой шанс забить упустил Владлен Юрченко – после его выстрела голкипер соперника перевел мяч на угловой. В конце концов, в середине тайма счет открыл Богдан Леднев, который играет за Зарю на правах аренды. Через несколько минут своим моментом воспользовался Владислав Кочергин и удвоил преимущество "мужиков". Под конец тайма Леднев ударом метров с 25-ти в угол ворот сделал счет разгромным.

После перерыва дублем отметился Кочергин. Под конец встречи соперник оживился и создал несколько опасных моментов, однако защита и голкипер Зари отработали надежно.

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