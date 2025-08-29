Заря открыла счет уже на 38-й... Нет, не минуте – секунде! Опорник Попара перевел сферу на правый фланг, Пердута оттуда отдал передачу под рывок Слесару, а тот в касание покатил на линию вратарской. На замыкании оказался Будковский, который прошил Восконяна ударом в ближний угол. 0:1!

Полтавчане могли отыграться уже на 4-й минуте в результате подачи со стандарта. Вивдич не смог нормально пробить с навеса Плахтира, однако Веремеенко подставил ногу под отскок в суматохе. До ворот оставалось метра три, однако мяч прошел рядом со стойкой.

До конца первого тайма хозяева нанесли еще один удар, в то время как Заря провела 8 выстрелов. Конвертация в голы оказалась бешеной – уже через полчаса после стартового свистка луганчане праздновали разгром. Причем довольно эффектный.

На 27-й минуте гости оформили 0:2 благодаря отбитию на чужой половине поля и прорыву Саленко в зону перед штрафной. Роман завершил скидкой назад под удар Мичину, а тот метров с 24-х закрутил в правую девятку. Без шансов для Восконяна.

Еще через четыре минуты прилетел третий гол. Слесар зацепился за вынос от голкипера Турбаевского, обыграл защитника и оказался перед голкипером соперника. Артем спокойно переиграл его – 0:3! Интересно, что подопечные Виктора Скрипника в позапрошлом туре пропустили аналогичный гол с ассистом вратаря.

Спустя 10 минут после перерыва Полтава пропустили четвертый мяч. Его провел новичок Анджушич, которого выпустили как раз на второй тайм. Неманья открылся за спинами под своевременную передачу Маткевича, вырвавшись 2-в-1 и спокойно пробив мимо Восконяна. 0:4!

Через несколько минут Анджушич мог и дубль оформить, получив передачу от Мичина и вгатив из центра штрафной, однако дебютантов УПЛ спасла перекладина. Забивать могли и другие футболисты Зари, однако гол Анджушича стал последним для луганчан.

Полтава же нашла в себе силы размочить счет. На 75-й минуте свежий Стрельцов отдал передачу с левого фланга в штрафную, куда ворвался Вивдич. Его мощный выстрел в ближнюю девятку Турбаевский парировал, но Бужин успел сыграть на добивании – 1:4!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Заря празднует вторую победу в сезоне, а Полтава проигрывает в третьем матче УПЛ из четырех.

