В дебютном матче Лиги конференций Заря позорно уступила норвежскому Будё-Глимту (1: 3), поэтому к игре против одесситов хозяева подходили в не слишком приподнятом настроении.

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Несмотря на это, родные болельщики гнали свою команду вперед и луганчане уже на второй минуте открыли счет. В целом, подопечные Скрипника полностью владели инициативой в матче, что и завершилось логическим разгромом. Перед свистком на перерыв ветеран УПЛ Александр Гладкий удвоил преимущество луганчан, реализовав пенальти. Во втором тайме рисунок игры не изменился. Стоит отметить, что одесситы создали несколько острых контратак, но максимум – это было попадание в штангу. Сайядманеш поставил эффектную точку во встрече осуществив сольный проход из центра поля и самостоятельно реализовал эпизод.

После 8-ми туров УПЛ Заря расположилась на 7-й строчке, Черноморец остается в зоне вылета – 14-е место.

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