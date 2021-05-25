Полузащитник Зари Владлен Юрченко не останется летом без клуба в любом случае.

Владлен Юрченко рассчитывает продолжить карьеру за рубежом и активно ищет новый клуб, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

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Действующий контракт 27-летнего хавбека с Зарей завершается летом. Луганчане понимают желание Владлена поиграть в Европе, но в то же время готовы принять игрока обратно, если ему не удастся найти приемлемое предложение.

В прошлом сезоне УПЛ Юрченко провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами и совершил столько же ассистов.

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