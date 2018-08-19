Заря расписала нулевую ничью с Олимпиком

В 5 туре украинской Премьер-лиги луганская Заря дома не сумела переиграть донецкий Олимпик (0:0).

Заря в четверг прошла в Лиге Европы португальскую Брагу, а на следующей неделе встретится с РБ Лейпциг. Между еврокубками луганчане принимали Олимпик, который в течение трех предыдущих туров ни разу не проиграл.

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К середине первого тайма Заря создала два перспективных голевых шанса, но Рафаэль каждый раз неудачно действовал в завершающей стадии. "Черно-белые" в целом выглядели лучше, правда, зрелища в матче было мало – игра в атаке не клеилась ни у кого.

После перерыва творческая импотенция соперников никуда не исчезла, болельщики продолжали наслаждаться футболом без моментов. Хоть какую-то остроту Заря создала после стандартов, но к голам все равно было далеко.

Под занавес встречи больше желания выиграть было в действиях хозяев. В компенсированное время на ударную позицию вышел Кочергин и мощно выстрелил мимо ворот. Через несколько мгновений арбитр финальным свистком зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Заря и Олимпик набрали 8 и 6 очков соответственно и остались в верхней части турнирной таблицы на 5-6 местах.

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Украина. УПЛ, 5 тур

Заря – Олимпик – 0:0