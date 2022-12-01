Чемпионат мира – попса. Истинные футбольные гурманы с нетерпением ожидали битву между Зарей и Колосом, ведь эти команды проводили свой последний матч в 2022 году. Хотелось насладиться этим шедевром, так как следующий тур они проведут аж 4 марта.

Ковалевцы могли сыграть в свое удовольствие, ибо при любом результате они оставались на шестой позиции. Луганчане же должны были решить важную турнирную задачу – в случае победы подопечные Патрика ван Леувена потеснили бы Динамо на четвертую строчку, а сами зазимовали бы в топ-3 УПЛ. За такой жирный куш стоило выложиться по полной.

Если же без иронии, то матч действительно оказался неплохим. Оба коллектива взяли хороший старт, пытаясь атаковать через фланги и забрасывать мяч в штрафную. Уже на 10-й минуте зрители у экранов увидели эффектный гол – это Болбат зацепился за скидку и пробил боковыми ножницами метров с 13-ти. Без шансов для Мацапуры. 0:1!

Впрочем, уже на 19-й Заря сравняла счет. Под бешеным прессингом луганчан Волынец ошибся с выносом, а затем защитник отдал неудачную передачу назад на Евгения. В итоге все завершилось пенальти, который заработал Мишнев. Булеца с "отметки" уверенно переиграл голкипера – 1:1.

Нельзя сказать, что в следующие 20 минут игра радовала бешеными разменами моментами, но динамика была высокой. Команды старались, создав по одному голевому шансу.

Так, Заря могла выйти вперед на 38-й минуте вследствие прострела Данченко, который Кирюханцев замкнул плотным ударом – Волынец потянул! Колос же огрызнулся на 44-й подачей Богданова со стандарта и скидкой под удар Мильку – в последний момент его накрыли.

Отдыхать футболисты отправились при ничейном счете. Он не устраивал подопечных Патрика ван Леувена, однако всего через шесть минут после перерыва ситуация стала еще более затруднительной. Колос забил второй гол – это Чоботенко после навеса Богданова с углового переправил мяч в сетку. 1:2!

Неизвестно, как развились бы события дальше. Возможно, Заря всеми силами бы пошла вперед, а может и Колос бы добил луганчан. Насладиться футболом не позволили орки, из-за которых на 60-й минуте прозвучала воздушная тревога. Команды отправились в укрытие, вернувшись оттуда через полтора часа.

Возобновление игры практически сразу подарило болельщикам гол "черно-белых". На 62-й минуте Мишнев прорвался по правому флангу и выкатил передачу на угол вратарской, а Кирюханцев, приняв мяч, вторым касанием отправил его в сетку – 2:2! Впрочем, развить всех команде не удалось. В середине второго тайма темп ощутимо упал, а тренеры начали проводить замены.

Моментов не возникало, а на 83-й минуте матч остановился во второй раз! На этот раз на стадионе имени В. В. Лобановского погас свет. Футболисты уже начали посмеиваться, а хищные стаи ворон стали кружить над потемневшим полем. Впрочем, довольно быстро питание удалось восстановить.

В завершающей части поединка лучше выглядела Заря. Подопечные Патрика ван Леувена создали два шикарных момента: на 85-й минуте Чурко замкнул прострел Данченко ударом метров с шести (неточно), а на 87-й Кирюханцев вошел на правый край штрафной и выполнил подачу – мяч рикошетом от Новака полетел за шиворот Волынцу. К счастью для ковалевцев, Евгений перевел сферу над перекладиной.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Заря набрала 28 очков, не сумев подняться в топ-3 и оставшись на четвертой позиции. Динамо держит гандикап в два зачетных балла. Колос, имея в активе 20 пунктов, держится шестым.