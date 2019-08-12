Заря раскрыла финансовые условия трансфера Караваева в Динамо – луганчане могут еще заработать на переходе Михайличенко

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, сколько Динамо заплатило за капитана луганчан Александра Караваева, который этим летом перешел в киевский клуб.

"Конечно, Караваев – это серьезная потеря для Зари, но мы были готовы к этому, ведь понимали, что у нас не такой высокий уровень зарплат.

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За сколько мы его продали? 1,5 млн долларов плюс контракт Михайличенко. Это еще один миллион, сейчас есть предложение к нему в размере 1 млн. Поэтому 2,5 млн долларов", – рассказал Рафаилов в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, Караваев подписал контракт с Динамо на 4 года. Игрок сборной Украины уже провел за киевлян 4 официальных матча и выиграл Суперкубок Украины-2019. В обратном направлении отправился Богдан Михайличенко, который стал полноправным игроком Зари, заключив 4-летнее соглашение.

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