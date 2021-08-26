Рапид на старте поединка увеличив отрыв от Зари в противостоянии – Грюль убежал от обороны и мощно пробил в ближний угол. Спустя 6 минут австрийцы удвоили преимущество, забив после подачи углового. Заря же отыграла один мяч – Булеца навесом со штрафного нашел голову Гладкого.

Заря вылетела из Лиги Европы, вновь проиграв Рапиду и пропустив три гола – луганчане будут выступать в Лиге конференций

Луганчане атаковали большими силами, однако в очередной раз пропустили от Рапида. На этот раз нападающие убежали вдвоем от защитников, а Фунтас забивал уже в пустые ворота. Заря один мяч отыграла – Шахаб реализовал пенальти, который сам и заработал. Луганчане под занавес встречи получили еще один пенальти, но на этот раз Шахаб не переиграл вратаря, пробив точно так же, как и в первый раз.

Таким образом, Заря проиграла Рапиду 2:6 по сумме двухматчевого противостояния и продолжит евросезон в Лиге конференций.