Заря – Рапид Вена – 2:3 – видео голов и обзор матча
Заря уступила венскому Рапиду в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Рапид на старте поединка увеличив отрыв от Зари в противостоянии – Грюль убежал от обороны и мощно пробил в ближний угол. Спустя 6 минут австрийцы удвоили преимущество, забив после подачи углового. Заря же отыграла один мяч – Булеца навесом со штрафного нашел голову Гладкого.
Заря вылетела из Лиги Европы, вновь проиграв Рапиду и пропустив три гола – луганчане будут выступать в Лиге конференций
Луганчане атаковали большими силами, однако в очередной раз пропустили от Рапида. На этот раз нападающие убежали вдвоем от защитников, а Фунтас забивал уже в пустые ворота. Заря один мяч отыграла – Шахаб реализовал пенальти, который сам и заработал. Луганчане под занавес встречи получили еще один пенальти, но на этот раз Шахаб не переиграл вратаря, пробив точно так же, как и в первый раз.
Таким образом, Заря проиграла Рапиду 2:6 по сумме двухматчевого противостояния и продолжит евросезон в Лиге конференций.