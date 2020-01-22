Заря провела сразу два спарринга за день – луганчане одержали победы в обоих поединках, новичок отметился дебютным голом

Луганская Заря сыграла две товарищеские встречи против Нефтчи и Лодзя в один день. Читайте отчет о поединках на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Заря – Нефтчи – 4:0

Голы: Хомченовский, 44, Лунев, 71, 82, Цвек, 77

Лодзь – Заря – 0:1

Гол: Кочергин, 67

Первым соперником луганчан стал Нефтчи. Заря владела инициативой в первом тайме и несмотря на ряд моментов, отличилась лишь однажды, гол на счету Хомченовского. Во втором тайме луганчане продолжили атаковать и отличились во второй раз, Лунев удвоил преимущество ударом со штрафного. Заря сразу добила соперника, дебютным голом отметился Цвек, а точку в матче поставил Лунев.

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Чуть позже украинцы встретились с польским Лодзем. Заря и здесь больше владела инициативой, однако в забитые мячи это преимущество не воплотилась в первом тайме. А вот во втором подопечные Скрипника таки забили, после комбинации голом отметился Кочергин.