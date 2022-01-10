Сегодня, 10 января, игроки Зари вернулись к тренировкам. После вступительного слова от тренера и генерального директора футболисты совершили традиционную пробежку и некоторые игровые упражнения, сообщает официальный сайт клуба.

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Тренировку пропустили Никита Шевченко и Дмитрий Хомченовский – оба игрока заболели COVID-19 и присоединятся к команде после выздоровления. Также пресс-служба клуба заверила, что команда получит новичков, однако первую тренировку в новом году провела в привычном составе.

Отметим, что луганчане будут тренироваться в Запорожье включительно до 15 января, после чего команда отправится на сборы в Турцию.

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