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Заря просматривает нападающего на сборах – он забивал в ворота луганчан в еврокубках

19:38 132 Читати українською
Заря просматривает нападающего на сборах – он забивал в ворота луганчан в еврокубках
Михайло Перович / фото ФК Будучность

Черногорский нападающий Михаил Перович тренируется с луганской Зарей на сборах в Турции.

Михаил Перович может стать игроком Зари во время зимнего трансферного окна, сообщает луганский клуб в своем Instagram.

Заря отдала двух игроков в аренду клубу Первой лиги

Интересно, что нападающий выступал за Будучность и противостоял луганчанам во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Именно Перович стал автором единственного гола в ворота Зари.

К слову, Перович провел за Будучность 46 матчей и забил 11 голов в национальном чемпионате, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. Добавим, что игрок сейчас находится в статусе свободного агента.

Заря провела сразу два спарринга за день – луганчане одержали победы в обоих поединках, новичок отметился дебютным голом

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