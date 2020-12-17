"Вопрос, который очень интересует болельщиков – это будущее Виктора Скрипника. Еще раз отмечу: у главного тренера действующий контракт с клубом до 30 июня 2022 и никуда уходить он не собирается.

Вернидуб раскритиковал Зарю за трансферную политику на примере Чеберко

Перед игрой те люди, которые написали, что Скрипник не прилетел, наверное, из-за пробок просто опоздали в аэропорт. Мы прилетели вместе с командой, ребята поехали в гостиницу, а я вместе с главным тренером поехал на встречу с президентом клуба.

У отеля нас не увидели и озвучили ложную информацию. Любую информацию нужно проверять и слыхом не распространять", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Заметим, Виктор Скрипник возглавил Зарю в прошлом году. В текущем сезоне его команда участвовала в групповом этапе Лиги Европы, но финишировала третьей и не сумела выйти из группы. После первого круга УПЛ луганчане идут четвертыми.

Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями