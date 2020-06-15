Заря продолжит существование, до исчезновения клуба не дойдет, – журналист

Информация о возможном исчезновении Зари оказалась несколько преувеличенной. Впрочем, определенные проблемы у луганского клуба действительно есть.

Как известно, на днях появилась информация о серьезных финансовых проблемах у луганской Зари. Более того, луганский клуб якобы рискует прекратить существование в случае невыхода в групповой этап еврокубков в сезоне 2020/21.

Впрочем, о возможном исчезновении клуба речь пока не идет. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.

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"Геллер все-таки финансирует Зарю. Совсем немного, но он это делает. Деньги у него есть, он даже в своей декларации записал, как я насчитал, 7 млн ​​долларов. А мы понимаем, что на самом деле там еще больше. Но этого недостаточно, чтобы полностью финансировать Зарю.

Поэтому логично, что если Заря не попадет в Лигу Европы, то будут проблемы. Я не думаю, что дойдет до исчезновения клуба. Наши источники не подтверждают эту информацию. Заря будет использовать другие возможности, будет продавать футболистов", – заявил журналист.

Напомним, Заря еще ждет денег от Динамо за переход Александра Караваева. Также луганский клуб должен получить более миллиона долларов от бразильского Крузейро за трансфер Виллиана Гомеса.

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